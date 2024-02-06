Власть 06 февраля 2024, 15:33 Путин 7 февраля обсудит с членами правительства развитие авиаперевозок РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин проведет 7 февраля встречу с членами правительства в формате ВКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Темой обсуждения станет развитие авиаперевозок в среднесрочной перспективе.

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«Седьмого февраля Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства», — отметили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал обращение Путина к Федеральному собранию. Послание главы государства может состояться в конце февраля или начале марта. По словам Пескова, к мероприятию уже начали готовиться, проинформировал RT.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что подготовка к посланию Путина может занять несколько месяцев. Представитель Кремля пообещал, что назовет дату обращения к Федеральному собранию позже.