Власть 04 сентября 2022, 20:22 Поделиться Telegram

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Viber Кремль допустил еще одну встречу Путина с военкорами до конца года Представитель Кремля Песков: Путин может встретиться с военкорами еще раз до Нового года РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин может провести еще одну встречу с военными корреспондентами, которые освещают спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мероприятие, вероятно, состоится до конца года.

Песков добавил, что Путин не читает Telegram-каналы, в том числе на военную тематику, но получает обзоры, сообщил ТАСС.

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В настоящее время, как уточнил представитель Кремля, контактов с военкорами у президента не запланировано, но позже встреча вполне возможна.

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«Я думаю, что до Нового года такая встреча состоится у президента, тем более что он договаривался в Питере, что они еще раз встретятся», — сказал Песков.

Встреча, о которой упомянул пресс-секретарь, состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Она прошла в закрытом формате.

Мероприятие сократили из-за изменений в графике Путина, вызванных DDoS-атаками.

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