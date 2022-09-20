Путин обвинил ЕС в цинизме | 360°

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Путин обвинил ЕС в цинизме

Путин назвал циничным отсутствие ответа ЕС на предложение РФ бесплатно передать удобрения

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Отказ ЕС ответить на предложение по бесплатной передаче российских удобрений в развивающиеся страны является верхом цинизма. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

Он заявил об этом на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

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«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно (хочу это подчеркнуть — бесплатно) передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн российских удобрений до сих пор остается без ответа», — сказал Путин.

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По его словам, ЕС не особо рад заработку компаний из РФ. Однако в этом случае российские предприятия не получат материальной выгоды.

Также Путин подчеркнул, что санкции сыграли против самого Запада. Кроме того, они задели и беднейшие страны.

По словам Путина, Запад вводил антироссийские санкции для укрепления собственного положения. Сами рестрикции глава государства счел нелегитимными. По его словам, их цель — оказать давление.

Путин отметил, что санкции негативно сказались на тех, кто их вводил.

«К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства», — сказал он.

По его словам, прежде всего это касается развивающихся и беднейших стран.

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