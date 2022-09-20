Путин обвинил ЕС в цинизме | 360°

Власть 20 сентября 2022, 14:14 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин обвинил ЕС в цинизме Путин назвал циничным отсутствие ответа ЕС на предложение РФ бесплатно передать удобрения Unsplash.com

Читать 360tv в

Отказ ЕС ответить на предложение по бесплатной передаче российских удобрений в развивающиеся страны является верхом цинизма. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

Он заявил об этом на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Реклама

«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно (хочу это подчеркнуть — бесплатно) передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн российских удобрений до сих пор остается без ответа», — сказал Путин.

Реклама

По его словам, ЕС не особо рад заработку компаний из РФ. Однако в этом случае российские предприятия не получат материальной выгоды.

Также Путин подчеркнул, что санкции сыграли против самого Запада. Кроме того, они задели и беднейшие страны.

По словам Путина, Запад вводил антироссийские санкции для укрепления собственного положения. Сами рестрикции глава государства счел нелегитимными. По его словам, их цель — оказать давление.

Путин отметил, что санкции негативно сказались на тех, кто их вводил.

«К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства», — сказал он.

По его словам, прежде всего это касается развивающихся и беднейших стран.

0 0 0 0 0 0