Путин почтил память погибших солдат в ходе спецоперации | 360°

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Путин почтил память погибших солдат в ходе спецоперации

Президент Путин: погибшие в ходе СВО военные отдали жизнь за Россию

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Военнослужащие, погибшие в ходе спецоперации на Украине, отдали жизнь за Россию. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в парке «Зарядье». Главу государства процитировал ТАСС.

Путин отметил, что на праздновании присутствуют военнослужащие, «сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе», москвичи, отличившиеся в ходе спецоперации, а также «семьи, к сожалению, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию».

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Кроме того, в «Зарядье» пригласили заслуженных учителей и врачей, которые, как заметил президент, «оказывают медицинскую помощь, дают путевку в жизнь многим поколениям москвичей», деятелей науки, культуры и искусства.

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«Благодаря вам, благодаря таким людям, как вы, Москва, город-труженик и город-герой, всегда была на высоте», — обратился Путин к собравшимся.

Президент сердечно поздравил жителей столицы и всю Россию с Днем Москвы, которой исполнилось 875 лет.

«Мы гордимся Москвой, любим этот город, с его величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни, с очарованием уютных парков, переулков и улиц и с насыщенностью деловых и культурных событий», — рассказал Владимир Путин.

В ходе видеоконференции президент России открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД), соединяющий Ярославское и Дмитровское шоссе, а также дал старт работе самого большого в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, сообщила газета «Взгляд».

Москва

Владимир Путин

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