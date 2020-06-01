Путин: 1 июля можно считать согласованной датой голосования по Конституции

Одной из тем видеоконференции президента России с главами различных ведомств стало обсуждение даты Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Глава государства подчеркнул, как важно было перенести мероприятие во время пандемии на поздний срок.

«Мы перенесли дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, исходя из главного приоритета — сохранения жизни и здоровья наших граждан. Ничего не может быть важнее этого», — заявил Владимир Путин.

По поводу даты президент отметил, что не нужно проводить голосование вместе с Парадом Победы, который планируется организовать 24 июня.

«Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», — сказал российский лидер.

Он назвал 1 июля подходящей датой для проведения референдума. Дату предложила глава Центризбиркома Алла Памфилова.

По словам члена Совета Федерации Андрея Клишаса, регионы уже готовы провести общероссийское голосование.