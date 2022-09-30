Путин: Запад делает все ради сохранения неоколониальной системы | 360°

Власть 30 сентября 2022, 15:41 Поделиться Telegram

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Viber Путин: Запад делает все ради сохранения неоколониальной системы Президент Путин рассказал о политике глобальной десуверенизации стран мира

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Страны Запада ненавидят традиционные ценности и независимость государств, поэтому они ведут политику тоталитарной десуверенизации. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что правительства Запада готовы на все, чтобы сохранить неоколониальную систему, которая позволяет ему грабить мир и собирать дань со всего человечества.

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«Запад собирает дань со всего остального мира с помощью власти доллара и технологического диктата», — подчеркнул Путин.

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Президент отметил, что сейчас Запад ищет новый шанс, чтобы ударить по России, развалить ее и обречь народ на нищету и выживание.

«Алчность и желание сохранить свою ничем не ограниченную власть — причина гибридной войны, которую Запад ведет против России. Для них прямая угроза — наша мысль и философия», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Запад заявляет о порядке, который основан на правилах. Но их никто не видел.

«На дураков рассчитано. Россия — великая тысячелетняя цивилизация и по таким подтасованным, фальшивым правилам жить не будет», — подчеркнул глава государства.

Президент России Владимир Путин выступает перед церемонией подписания договоров о вхождении в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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