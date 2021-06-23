Путешествующих в другие страны россиян предупредили о личной ответственности

Россиянам, которые едут отдыхать за границу, обязательно нужно оформлять страховку и понимать, что любая поездка за пределы страны — это их личная ответственность. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она напомнила, что у иностранных государств нет прямых обязательств по оказанию медпомощи россиянам, заболевшим на их территории, сообщил ТАСС.

«Но каждая страна <…> информирует о том, какие предъявляются требования и какие меры предпринимаются в случае, если человек на территории этого государства заболел и что он при себе должен иметь», — подчеркнула вице-премьер.

Именно поэтому туристам обязательно нужно оформлять соответствующее страховое обеспечение. Отдельное внимание Голикова обратила на прививку от коронавируса. Вакцинироваться перед путешествием нужно хотя бы первым компонентом того препарата, который они выберут. Ограничиваться ПЦР-тестом не стоит.

Вице-премьер отметила, что большинство государств, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение, готовы обсуждать двусторонние соглашения о принятии россиян и взаимном признании вакцин, которые были созданы в РФ.