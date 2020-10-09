Пуск российской ракеты «Циркон» прокомментировали в Госдепе

Госдеп США прокомментировал пуск российской ракеты «Циркон». Ведомство отметило, что Америка следит за ракетными испытаниями РФ и учитывает их при формировании своей политики в сфере контроля над вооружениями.

Об этом РИА «Новости» рассказал представитель Госдепартамента.

«Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — процитировало агентство его слова.

Российские военные испытали гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» 7 октября. Ее запустили с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море. В результате ракета поразила цель, которая располагалась в Баренцевом море на расстоянии 450 километров. Средняя скорость «Циркона» составила 1,6 километра в секунду, или 5,7 тысячи километров в час. Максимальная скорость ракеты достигла более высокой отметки и поднялась свыше 9,5 тысячи километров в час. Это в восемь раз превысило скорость звука.

Весь полет длился 4,5 минуты. За это время «Циркон» набрал максимальную высоту в 28 километров над уровнем моря. После завершения всех испытаний гиперзвуковой комплекс станет частью вооружения подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Планируется, что это произойдет в 2020–2021 годах.