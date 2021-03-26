Пушков жестко отреагировал на слова секретаря СНБО Украины о России

Сенатор РФ Алексей Пушков в своем Теlеgrаm-аккаунте отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об опасности «заигрывания» с Россией, написало ИА НСН.

«Секретарь СНБО Украины очень хочет быть таким, как его предшественник Турчинов: жестким и крутым. Получается неумно. В этом он на Турчинова похож», — отметил общественный деятель

Он подчеркнул, что война плохо закончится для Украины.

Ранее Данилов заявил, что опасается за Украину, если «заигрывания» с Москвой будут продолжаться.