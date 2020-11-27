Пушков заподозрил пиар в планах Санду о выводе ВС РФ из Приднестровья

Он отметил, что идея Санду подразумевает отказ от федерализации и «жесткое» присоединение непризнанного государства. Пушков задался вопросом, как политик собирается добиться капитуляции, если ранее не получалось, пишет сайт «Свободная пресса».

«Начнет войну? Пригласит войска НАТО? Похоже на пиар, но не план действий», — подчеркнул сенатор.

Накануне Санду сообщила, что намерена восстановить территориальную целостность Молдавии, а также добиться вывода российских военнослужащих из Приднестровья.