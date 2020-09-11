Пушков заметил двойные стандарты Литвы в отношениях с Белоруссией

Вильнюс отрицает победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Литва ввела в его отношении личные санкции. Как считает Пушков, страна после этого должна была разорвать дипломатические отношения с республикой, сообщил сайт «Политика сегодня».

«Если литовские власти считают Тихановскую „избранным лидером Белоруссии“ и ввели личные санкции против Лукашенко, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией?» — задался вопросом сенатор.

Отмечается, что в настоящий момент литовский посол еще находится в Белоруссии. По мнению Пушкова, Вильнюс ведет себя непоследовательно «при претензиях на высокие принципы».