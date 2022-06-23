Пушков заявил об обмане Польши относительно российского газа

Польша продолжает закупать российский газ, используя реверс. И это происходит вопреки агрессивной риторики об энергетической независимости от России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram.

«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — написал Пушков.

Ранее представитель правительства Польши Петр Наимский сказал, что его страна может выжить без российского газа. Об этом написало РИА «Новости».

Россия с 1 апреля стала принимать оплату за газ от недружественных стран в рублях. Это сделано, что уйти от расчетов в евро и долларах. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что отказ от такой схемы оплаты будет рассматриваться как неисполнение обязательств по контрактам.

«Газпром» с 27 апреля приостановил экспорт топлива в Польшу и Болгарию из-за неоплаты. Компания предупредила, что можно ждать сокращения транзита и в другие страны. Это произойдет в случае, если польские и болгарские власти начнут незаконный отбор топлива.