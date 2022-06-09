Пушков заявил, что журнал Time искажает смысл понятия «самый влиятельный человек»

Сенатор Алексей Пушков убежден, что журнал Time неверно трактует термин «самый влиятельный человек». Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал политика.

Таким образом Пушков прокомментировал то, что журнал признал президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком года. По мнению сенатора, применять к нему это понятие некорректно.

«Самый влиятельный человек в этом году? Зеленский? Удивительно. Выглядит как пропагандистский выбор, как форма американской поддержки проигрывающего президента Украины», — заявил Пушков.