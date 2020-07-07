Пушков заявил, что «заигрывания» Лукашенко с США привели к угрозе санкций от ЕС

По его словам, лидер Белоруссии совершает ошибку в своем общении со Штатами. Пушков уверен, что Запад собирается лишить Лукашенко власти. Как он отметил, запрет коснется въезда тысяч чиновников из Белоруссии в страны ЕС. Помимо прочего, счета в иностранных банках близких к белорусскому президенту юридических и физических лиц могут заблокировать, а Лукашенко запретят бывать в Европе.

Сенатор напомнил, что осенью прошлого года он посетил Минский форум, на котором глава Белоруссии заявил, якобы без участия США решить конфликт в Донбассе не получится, сообщил сайт «Утро.ру».

«Словно не было ясно, что с участием США, упорно поддерживающих Киев и не способных быть посредниками, его тем более не решить», — отметил Пушков.

По его мнению, тогда Лукашенко беспокоился не о завершении конфликта, а о «заигрывании» с Западом. Сенатор заключил, что «Западу нужна Беларусь, но без Лукашенко».