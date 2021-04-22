Пушков заявил, что США напрасно не принимают на свой счет слова Путина про Шерхана и Табаки

США напрасно не принимают на свой счет сравнение президента Владимира Путина недругов России с героями произведения Редьярда Киплинга «Книга джунглей» — Шерханом и Табаки. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«И напрасно не воспринимают. Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Владимир Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов», — предположил Пушков.

В Белом доме ранее заявили, что не принимают на свой счет слова президента России Владимира Путина, проводившего аналогии с сюжетом сказки про Маугли. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что у них «толстая кожа».

В послании Федеральному собранию 21 апреля глава государства заявил, что Россия «хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения». Однако страну, по его словам, «цепляют то тут, то там без всяких причин». После президент развил аналогию с произведением Киплинга, где за человеческим детенышем охотился тигр Шерхан и его прислужник Табаки.