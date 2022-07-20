Пушков заявил, что корректировка санкций Западом не говорит о серьезных изменениях в отношениях с Россией

Пересмотр некоторых санкций не меняет общего курса западных стран на ограничительные меры в отношении России. Какие-то выводы из-за ряда изменений делать не стоит. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков.

«И США, и ЕС начинают корректировать антироссийские санкции с учетом своих нужд и потребностей. Это не меняет общего курса коллективного Запада на санкционную войну против России и не означает, что они что-то „осознали“ и „сделали выводы“», — написал он в своем Telegram-канале.

Он считает, что западные государства сделали «точечные выводы» и после этого внесли поправки в действующие меры.

«Поэтому и нам делать крупные выводы из этой коррекции не стоит», — резюмировал Пушков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников из Европы написало, что Еврокомиссия планирует скорректировать санкции против России для исключения возможности создания помех для экспорта продовольствия. Минфин США также выпустил генеральную лицензию, разрешающую транзакции с Россией. Речь идет об операциях, связанных с медицинским оборудованием, лекарствами, посевными материалами, удобрениями.