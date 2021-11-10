Пушков заявил, что Евросоюз вряд ли будет помогать Украине

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина зря надеется на поддержку Евросоюза. По его мнению, у организации совершенно другие приоритеты. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал политика.

«На Украине, видимо, никогда не осознают, что интересы Украины не приоритетны для Европы, особенно в трудные времена», — отметил сенатор.

Пушков подчеркнул также, что другие государства также пострадали из-за уверенности в том, что Брюссель окажет поддержку в нужный момент. По его словам, государствам не стоит рассчитывать на бескорыстную помощь со стороны.