Пушков заявил, что «диалога с позиции силы» с Россией не получится

В Германии решили, что разговаривать с Россией необходимо «с позиции силы». Однако ультиматумы в адрес страны не работают, а подобная позиция будет означать полное отсутствие какого-либо диалога.

Российскую военную угрозу в Бундестаге обсудила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщила газета «Известия». Глава военного ведомства заявила, что опасность стала более очевидно, и призвала НАТО укреплять свою оборону.

Переговоры с РФ, в том числе по вопросам разоружения, Крамп-Карренбауэр призвала вести с «позиции силы». «Эта всегда было хорошей позицией германской внешней политики, и так должно остаться в будущем», — сказала министр.

Сенатор Алексей Пушков заметил в Twitter, что в немецком Минобороны зря надеются на успех подобной тактики.

«С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают», — подчеркнул он.

Пушков добавил, что «диалог с позиции силы» является отсутствием этого самого диалога. В пример он привел отношения России и НАТО, назвав это «ширмой для ставки на силу».