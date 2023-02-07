Власть 07 февраля 2023, 03:03 Пушков высмеял слова Арестовича о создании на Украине «новой Южной Кореи» Сенатор Пушков назвал слова Арестовича о создании из Украины Южной Кореи политическим сном РИА «Новости»

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Сенатор Совфеда Алексей Пушков раскритиковал слова экс-советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича о том, что Запад будет делать из Украины Южную Корею. В своем Telegram-канале он назвал это новым «политическим сном».

«Южной Кореи по уровню жизни и развитию из Украины никак и никогда не получится. Это некий новый политический сон, новая мечта пост-майдана, который предлагают украинцам люди, ищущие свое место в будущей системе власти на Украине», — написал политик.

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Он добавил, что аналогия с этой республикой не выдерживает критики ни в каком отношении.

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Ранее Арестович заявил, что Украину после окончания конфликта ожидает сценарий Северной и Южной Кореи. По его мнению, рассчитывать на победу украинцам не стоит — армия страны слишком слаба. Украине остается только надеяться на планы Запада, которые, в лучшем случае, будут означать создание из страны новой Южной Кореи. По мнению политика, это может означать много приятных бонусов стране.