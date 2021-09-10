Пушков высмеял претензии Украины к России из-за нашествия медуз

Глава Запорожья Александр Старух явно вдохновился примером депутатов Верховной Рады. Он также решил выставить России бессмысленный и безосновательный счет России. По мнению украинского чиновника, Москва должна заплатить за нашествие медуз.

Об этом Telegram написал сенатор Совфеда Алексей Пушков.

«„Интеллектуал“ Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана», — подметил политик.

Он напомнил, что в последние годы у берегов Италии тоже стало заметно больше медуз.

«Почему бы итальянцам не выставить за это счет Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что все медузы рванули в Италию?» — поинтересовался Пушков.

Главный ихтиолог Волгоградского отделения ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного Хозяйства», заведующая Волгодонским отделом Наталья Володькина назвала околонаучными измышлениями заявление главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха о причастности России к атаке медуз на черноморское побережье Украины. Он заявил, что во всем виноват Крымский мост и потребовал от России компенсацию убытков за рухнувший курортный сезон.