03 марта 2024, 08:42
Пушков упрекнул Сежурне за ложные страхи из-за победы России
Пушков: Сежурне выдумал ложные страхи из-за победы России на Украине
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сильно заблуждается, говоря о победе России на Украине, как об ударе для экономики Евросоюза. Ответственность за будущее Европы лежит на ее элитах. Такое мнение в Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Сежурне о том, что победа России приведет ЕС к колоссальным экономическим издержкам.
«Чем выдумывать ложные страхи, главе МИД Франции стоило бы взглянуть правде в глаза: к худшему будущему Европу ведут сами ее нынешние руководителя и правящие элиты — никак не Россия», — написал российский парламентарий.
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Настоящим ударом для Европы Пушков назвал «энергетический разрыв» с Россией, на который блок пошел в 2022 году. По этой причине в Германии, Франции и Великобритании началось падение экономики. Странам ЕС придется в два раза больше платить за энергоресурсы, чем во времена сотрудничества с РФ, подытожил он.
Ранее Пушков усомнился в адекватности Макрона, говорившего о возможной отправке солдат НАТО на Украину.
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Алексей Пушков
Франция
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