Власть 03 марта 2024, 08:42 Пушков упрекнул Сежурне за ложные страхи из-за победы России Пушков: Сежурне выдумал ложные страхи из-за победы России на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сильно заблуждается, говоря о победе России на Украине, как об ударе для экономики Евросоюза. Ответственность за будущее Европы лежит на ее элитах. Такое мнение в Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Сежурне о том, что победа России приведет ЕС к колоссальным экономическим издержкам.

«Чем выдумывать ложные страхи, главе МИД Франции стоило бы взглянуть правде в глаза: к худшему будущему Европу ведут сами ее нынешние руководителя и правящие элиты — никак не Россия», — написал российский парламентарий.

Реклама

Настоящим ударом для Европы Пушков назвал «энергетический разрыв» с Россией, на который блок пошел в 2022 году. По этой причине в Германии, Франции и Великобритании началось падение экономики. Странам ЕС придется в два раза больше платить за энергоресурсы, чем во времена сотрудничества с РФ, подытожил он.

Ранее Пушков усомнился в адекватности Макрона, говорившего о возможной отправке солдат НАТО на Украину.