Пушков уличил представителя Пентагона в двойных стандартах

США продолжают работать над новыми ядерными ракетами средней дальности, но при этом упрекают Россию в испытаниях ракеты «Циркон», которая, якобы может нести ядерный заряд. Такая попытка вырвать из контекста один вид вооружений — свидетельство несерьезного подхода. Об этом написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Так он прокомментировал заявление представителя Пентагона Джона Кирби. После испытаний российскими военными сверхзвуковой ракеты «Циркон» он заявил, что Москва нарушила ранее достигнутые договоренности.

По его словам, ракета-носитель может нести ядерную боеголовку. При этом американские разработки такого типа ракет не предусматривают этот тип вооружения.

«Сейчас США активно работают над новейшими ракетами средней дальности в ядерном оснащении. Поэтому слова Кирби — это лукавство. Нельзя вырывать из общего контекста один вид вооружений, словно других не существует и США их не развивают. Несерьезный подход», — написал Пушков.

Испытания «Циркона» прошли на юге Баренцева моря. Запуск провели с фрегата «Адмирал Горшков». Ракета пролетела расстояние более 350 километров со скоростью около семи Махов и успешно поразила цель.