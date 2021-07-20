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    20 июля 2021, 23:38

    Пушков уличил представителя Пентагона в двойных стандартах

    Анатолий Минкин

    США продолжают работать над новыми ядерными ракетами средней дальности, но при этом упрекают Россию в испытаниях ракеты «Циркон», которая, якобы может нести ядерный заряд. Такая попытка вырвать из контекста один вид вооружений — свидетельство несерьезного подхода. Об этом написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Пушков уличил представителя Пентагона в двойных стандартах

    Так он прокомментировал заявление представителя Пентагона Джона Кирби. После испытаний российскими военными сверхзвуковой ракеты «Циркон» он заявил, что Москва нарушила ранее достигнутые договоренности.

    По его словам, ракета-носитель может нести ядерную боеголовку. При этом американские разработки такого типа ракет не предусматривают этот тип вооружения.

    «Сейчас США активно работают над новейшими ракетами средней дальности в ядерном оснащении. Поэтому слова Кирби — это лукавство. Нельзя вырывать из общего контекста один вид вооружений, словно других не существует и США их не развивают. Несерьезный подход», — написал Пушков.

    Испытания «Циркона» прошли на юге Баренцева моря. Запуск провели с фрегата «Адмирал Горшков». Ракета пролетела расстояние более 350 километров со скоростью около семи Махов и успешно поразила цель.