«А у нас газопровод». Зеленский спустя 2 дня ответил на шутку Путина Подробнее

По данным ИА Nation News, после саммита «нормандской четверки» российский президент, комментирую ситуацию с транзитом голубого топлива, вспомнил строки Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ, а у вас?». Через пару дней Зеленский отшутился: «А у нас газопровод».

По мнению Пушкова, в «газовой» партии позиции Москвы стратегически сильнее, несмотря на наличие у Украины газопровода. Сенатор заметил, что он быстро превратится в никому не нужную старую трубу без голубого топлива из России.

«Украине жизненно важно сохранить газовый транзит», — констатировал глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике.