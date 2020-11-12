Пушков: у Байдена подбирается откровенно «ястребиная команда»

«У Байдена подбирается откровенно „ястребиная команда“», — заметил Пушков.

По его словам, топ-кандидат Байдена на пост главы Пентагона — это Мишель Флорной, которая возглавляла оборонное ведомство при Бараке Обаме и получившая прозвище «Леди-72 часа».

«[Она] призывает нарастить американскую военную мощь на Дальнем Востоке до такого уровня, чтобы США могли «потопить все китайские военные корабли, подлодки и торговые суда в Южно-китайском море за 72 часа», — написал сенатор.

Он добавил, что экс-советник Обамы по нацбезопасности Сюзан Райс рассматривается на пост госсекретаря. Пушков напомнил, что она призывала к военным ударам по Сирии и неоднократно рассуждала о «российском вмешательстве».

«Возможный будущий глава ЦРУ Майк Морелл, и. о. директора ЦРУ при Обаме, публично призывал в ТВ-шоу Чарли Роуза „заставить русских и иранцев платить цену за Сирию“», — обратил внимание Пушков.