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    12 ноября 2020, 22:54

    Пушков: у Байдена подбирается откровенно «ястребиная команда»

    Артур Блянихов

    Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил подбираемую кандидатом в президенты США Джо Байденом команду, члены которой займут ключевые посты в руководстве страны. Парламентария процитировала «Политика сегодня».

    «У Байдена подбирается откровенно „ястребиная команда“», — заметил Пушков.

    По его словам, топ-кандидат Байдена на пост главы Пентагона — это Мишель Флорной, которая возглавляла оборонное ведомство при Бараке Обаме и получившая прозвище «Леди-72 часа».

    «[Она] призывает нарастить американскую военную мощь на Дальнем Востоке до такого уровня, чтобы США могли «потопить все китайские военные корабли, подлодки и торговые суда в Южно-китайском море за 72 часа», — написал сенатор.

    Он добавил, что экс-советник Обамы по нацбезопасности Сюзан Райс рассматривается на пост госсекретаря. Пушков напомнил, что она призывала к военным ударам по Сирии и неоднократно рассуждала о «российском вмешательстве».

    «Возможный будущий глава ЦРУ Майк Морелл, и. о. директора ЦРУ при Обаме, публично призывал в ТВ-шоу Чарли Роуза „заставить русских и иранцев платить цену за Сирию“», — обратил внимание Пушков.