Пушков: США посылают РФ сигнал о том, что у них еще есть санкционные резервы
Сенатор Алексей Пушков обсудил с газетой «Взгляд» слова американского дипломата о том, что отношения США и РФ могут стать только хуже, если Москва вмешается в ситуацию в Белоруссии.
«Заявление представителя Госдепа подтверждает, что, несмотря на заверения в обратном, США рассматривают Белоруссию как объект геополитической схватки с Россией, а само заявление является формой давления на Москву», — цитирует сенатора «Политика сегодня».
Он заметил, что американские партнеры намекают на так называемые санкции из ада из пакета DASKA, сходные с крайними экономическими мерами, которые принимались против Тегерана.
«Таким образом США нам посылают сигнал о том, что у них еще есть санкционные резервы», — добавил члена Совфеда.