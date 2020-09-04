Пушков: США посылают РФ сигнал о том, что у них еще есть санкционные резервы

«Заявление представителя Госдепа подтверждает, что, несмотря на заверения в обратном, США рассматривают Белоруссию как объект геополитической схватки с Россией, а само заявление является формой давления на Москву», — цитирует сенатора «Политика сегодня».

Он заметил, что американские партнеры намекают на так называемые санкции из ада из пакета DASKA, сходные с крайними экономическими мерами, которые принимались против Тегерана.

«Таким образом США нам посылают сигнал о том, что у них еще есть санкционные резервы», — добавил члена Совфеда.