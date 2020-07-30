Пушков: США могут спокойно вывести свои войска из Европы

Угрозы для Германии, как и в целом для всей Европы, со стороны России не идут. По его мнению, об этом кричат только граждане Польши и жители Прибалтики. Таким образом они хотят повысить собственную значимость.

«США могут спокойно вывести все свои войска из Европы», — написал Пушков.

Ранее Трамп удивился, почему американские военные должны защищать ФРГ от России. Берлин же продолжает закупать у Москвы энергоносители на миллиарды долларов в год. По этой причине Америка решила сократить военный контингент в Германии. В Пентагоне уточнили, что ФРГ покинут около 12 тысяч военных США. Большая часть из них отправится домой, остальные солдаты перейдут на службу в другие страны НАТО в Европе.