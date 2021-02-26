Пушков счел правильными слова Макрона про неактуальность НАТО

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО потеряло свою актуальность, поскольку борется против системы и идеологии, которой давно нет. Сенатора процитировало ИА Nation News.

«Заявление Макрона отражает объективную проблему организации НАТО, которая не отвечает ни на одну из реальных угроз западному миру — от терроризма до COVID-19, зато героически отражает угрозы придуманные или чисто гипотетические», — заметил парламентарий.

По его словам, с распадом Советского Союза и восточного блока Североатлантический Альянс потерял смысл существования с точки зрения обороны. В этом, по мнению Пушкова, французский президент прав. Сенатор добавил, что единственная основа для существования НАТО заключается в вымышленной «угрозе» со стороны Москвы. Без нее военный блок начнет рассыпаться.