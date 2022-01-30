Пушков рассказал об истинном отношении Европы к Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что страны Европы не станут воевать за Украину в случае гипотетического вооруженного конфликта. Так сенатор прокомментировал решение Венгрии отказаться от размещения на территории страны дополнительных подразделений НАТО.

«Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков напомнил, что схожую с Венгрией позицию заняли Хорватия и Болгария. Они также заявили, что не пошлют своих солдат «воевать за Украину». С стороны Германии также не наблюдается воинственный настрой.

«Несмотря на наскоки из Киева и критику со стороны США, где ее обвиняют чуть ли не в предательстве, Германия настаивает на своем отказе поставлять оружие Украине», — резюмировал сенатор.

Ранее президент Хорватии Зоран Милановича заявил, что в случае конфликта Москвы и Киева Загреб отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.

Украинский президент Владимир Зеленский лично признал, что ни одна страна не станет защищать Украину в случае, если Россия решится на масштабное вторжение.