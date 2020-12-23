Пушков рассказал о трех главных условиях для сближения РФ с Западом

«Я вам скажу, какие сейчас нужны три условия для сближения с Западом. Надо передать Крым Украине, надо перестать помогать Донбассу и надо вывести нашу военно-космическую группировку из Сирии», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что желательно заменить политическое руководство в России. По словам Пушкова, должны быть новые люди, которые будут «больше нравиться» Западу. Член комиссии уточнил, что все названные условия невыполнимы.

Сенатор заметил, что все «сигналы», которые идут из других стран являются отрицательными. Вместе с тем Пушков добавил, что страны Европы близки с Россией в культурном аспекте.