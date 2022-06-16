Пушков рассказал о серьезной ошибке США

Санкционная политика США в результате привела к удару по самой американской экономике. На политику России ограничения никак не повлияли.

Американской стороне не удалось найти баланс в процессе применения санкций, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

«США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и вреда — самим себе и своим союзникам. То есть их санкции стали вредить американской экономике вместо того, чтобы заставить Москву изменить политику», — написал он.

Пушков допустил, что подобное положение вещей говорит о плохом расчете санкций: Соединенные Штаты просто не предусмотрели негативный эффект для самих себя.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры коснулись банковского сектора и высокотехнологической отрасли. Однако США и Европа тоже столкнулись с серьезными проблемами — цены на топливо и продукты питания резко пошли вверх.

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо выразил обеспокоенность тем, что введенные на фоне спецоперации на Украине санкции против РФ могут стать избыточными.