Пушков рассказал о начале работы группы по внесению поправок в Конституцию РФ

Сенатор отметил, что прошедшее заседание было посвящено исключительно организационным аспектам работы. Следующая встреча в рамках рабочей группы состоится во вторник, 21 января.

«На сегодняшнем заседании обсуждали порядок дальнейшей работы, то есть к содержательной части мы еще не переходили. Конкретные поправки и конкретные предложения пока не обсуждались, речь шла об организационных вопросах», — рассказал Пушков.

Он пояснил, что предварительно требуется организовать работу группы из 75 человек: «оптимально разделить обязанности на такую достаточно большую группу людей, представляющую разные структуры».

Напомним, о необходимости внесения изменений в Конституцию РФ заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.