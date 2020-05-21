Пушков расшифровал исследование ученых о смертности в США

«Это очевидно и без заключений ученых, хотя вывод полезный. В США собственную некомпетентность и непонимание угрозы пытаются переложить на Китай. На деле же это американский провал. Вот что сказали эти ученые», — отметил сенатор.

Ранее специалисты из Колумбийского университета выяснили, что Вашингтон мог сохранить жизни 54 тысяч людей. Власти Америки должны были принять необходимые для этого решения в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на несколько недель раньше.

По последним данным, в США выявлено около 1,58 миллиона случаев коронавируса. Почти 94 тысяч граждан умерли.