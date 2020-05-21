Пушков расшифровал исследование ученых о смертности в США
Американские ученые рассказали, что власти упустили возможность спасти десятки тысяч граждан от коронавируса. Эти заключения специалистов и так были понятны, но выводы указали непосредственно на реальных виновников. Об этом в Telegram-аккаунте написал член Совета Федерации Алексей Пушков, сообщил «Царьград».
«Это очевидно и без заключений ученых, хотя вывод полезный. В США собственную некомпетентность и непонимание угрозы пытаются переложить на Китай. На деле же это американский провал. Вот что сказали эти ученые», — отметил сенатор.
Ранее специалисты из Колумбийского университета выяснили, что Вашингтон мог сохранить жизни 54 тысяч людей. Власти Америки должны были принять необходимые для этого решения в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на несколько недель раньше.
По последним данным, в США выявлено около 1,58 миллиона случаев коронавируса. Почти 94 тысяч граждан умерли.