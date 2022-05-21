Пушков раскрыл причины начала мирового кризиса

Позиция Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности стала причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков. Кроме того, по его мнению, к катастрофическим последствиям в мировой экономике привели санкции в отношении Москвы из-за специальной операции на Украине.

«Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса — ни энергетического, ни пшеничного», — заявил Пушков.

По мнению сенатора, к ошибочным оценкам ситуации привело стремление Запада к однополярности.

«Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, политики на Западе по большому счету „проглядели“, что глобализация — это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают», — резюмировал Пушков.

Ранее сенатор заявил, что страны Запада слишком часто угрожают изолировать разные государства. Это может привести к их собственной изоляции. Так Пушков прокомментировал слова главы ведущей фракции Европарламента Манфреда Вебера о том, что Турцию может ждать изоляция в НАТО, в случае блокировки с ее стороны вступления Финляндии и Швеции в альянс.