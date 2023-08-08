Власть 08 августа 2023, 12:59 Пушков раскрыл, как Зеленский показал свое раздражение результатами встречи в Джидде Сенатор Пушков: критика Зеленского Лулы означает провал Украины на встрече в Джидде Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал своего бразильского коллегу Луиса Лулу да Силву за предложение, связанное с Россией. Это говорит о том, что переговоры киевского режима на встрече в Саудовской Аравии провалились. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Раздражение Зеленского позицией Бразилии — еще одно доказательство того, что встреча в Джидде не вылилась в демонстрацию солидарности с Украиной, как это попытались изобразить некоторые западные СМИ», — написал Пушков.

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По его словам, мнение Бразилии о важности гарантий безопасности России поддерживают множество государств Глобального Юга. Ранее Зеленский высказал свое недовольство предложением бразильского лидера дать гарантии безопасности РФ. Президент Украины сказал, что если его коллега хочет ему что-то сказать, то «пусть сядет и скажет».

Лула на прошлой неделе сообщил, что озвучит инициативы по разрешению российского-украинского конфликта, когда эти две страны будут готовы к переговорам. Его советник Селсу Аморим подчеркнул, что проблемы безопасности Российской Федерации «не могут быть оставлены в стороне» при обсуждении любого соглашения о мире. Об этом напомнило РИА «Новости».