Пушков раскритиковал польских политиков

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал позицию Польши в отношении поставок российского газа в Евросоюз. По его словам, страна проиграла в «газовой войне» с Москвой. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Политик отметил, что борьба со стороны Польши с поставками российского газа является бессмысленной тратой сил. Европейские страны осознали необходимость и зависимость от российского газа. «Длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей», — написал Пушков в своем Telegram-канале.