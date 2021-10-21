facebook_pixel
    21 октября 2021, 23:56

    Пушков раскритиковал польских политиков

    Сенатор Пушков заявил, что Польша потерпела поражение в «газовой войне» с Москвой

    Арина Бобкова

    Сенатор Алексей Пушков прокомментировал позицию Польши в отношении поставок российского газа в Евросоюз. По его словам, страна проиграла в «газовой войне» с Москвой. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

    Пушков раскритиковал польских политиков

    Политик отметил, что борьба со стороны Польши с поставками российского газа является бессмысленной тратой сил. Европейские страны осознали необходимость и зависимость от российского газа.

    «Длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей», — написал Пушков в своем Telegram-канале.