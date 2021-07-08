Пушков раскритиковал книгу экс-представителя Зеленского об СССР

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал книгу экс-представителя президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель об СССР. Политик заявил, что произведение полно глупостей и штампов. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Пушков разразился критикой в своем Telegram-канале. Политик отметил, что с подобными представителями Украина может превратиться в задворки всего человечества.

«Примитивизм, заштампованность мышления и безапелляционная глупость подрастающих украинских политиков даже очевиднее, чем у их старших товарищей. С такой „элиткой“ Украину ждет окончательное падение и превращение в безнадежную окраину человечества», — отметил политик.

Пушкова возмутил отрывок книги об истории СССР и Великой Отечественной войны. В книге сказано, что советские солдаты шли на штурм Берлина ради совершения военных преступлений.