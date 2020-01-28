Пушков прокомментировал возможный выход из ПАСЕ

Делегация Украины, стран Прибалтики и Грузии выразили мнение, что необходимо пересмотреть российские полномочия в ПАСЕ.

По словам сенатора, есть три варианта последствий. Первый из них — комитет решит ничего не менять в отношении России. Второй — вернут старые ограничения, и Россия не сможет больше принимать участие в голосовании. Третий — будут введены второстепенные санкции, а именно, запретят участвовать в отдельных формах деятельности Парламентской ассамблеи.

«В худшем варианте мы вернемся к ситуации кризиса 2014–2015 годов. Но мое личное мнение, что так далеко ПАСЕ не зайдет», — подытожил сенатор.