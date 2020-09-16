Пушков прокомментировал слова Трампа о планах устранить Асада
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о планах устранить главу САР Башара Асада.
Как считает сенатор, высказывание лидера Штатов указывает на его «потрясающую наглостью и не менее потрясающий цинизм», пишет сайт «Аргументы и Факты».
«Международное право и США — понятия противоположные и несовместимые», — подчеркнул Пушков.
Он добавил, что в 2012 году бывший глава Соединенных штатов Барак Обама хотел совершить государственный переворот в Сирии. Политик говорил о том, что «дни Асада сочтены».
Ранее Трамп заявил, что считал Асада «нехорошим человеком» и думал о том, чтобы ликвидировать его. Президент США объяснил, что от таких намерений его отговорил министр обороны Джеймс Мэттис.