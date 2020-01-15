Пушков прокомментировал предложенные Путиным изменения в Конституции

Сенатор сообщил, что конституционные изменения, которые предложил Путин, потребуют основательной юридической проработки. Это означает, что обсуждение реформ займет большое количество времени, возможно до окончания действующего срока президента.

Кратко о нововведениях, предложенных Путиным в рамках послания Федеральному собранию: запрет на иностранное гражданство для чиновников; президент не имеет права оставаться в должности более, чем на два срока; чтобы баллотироваться в президенты, необходимо прожить в России от 25 лет и не иметь иностранного гражданства; соответствие минимальной оплаты труда прожиточному минимуму.

«Учитывая очень серьезный и глубокий характер предложений президента, я бы не стал ждать моментальных сдвигов и изменений, — объяснил Алексей Пушков. — Эти заявления — основа для дебатов и будущих решений, которые будут рассматриваться в рамках Конституционного собрания. Обсуждение может занять время до 2023-24 года — то есть, до конца правления Путина. Ясно, что это предложение на перспективу, и не думаю, что изменения произойдут в пределах срока».