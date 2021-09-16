Пушков прокомментировал доклад Европарламента о «сдерживании» России

Российского сенатора Алексея Пушкова возмутил доклад Европарламента о «сдерживании» России. Документ утвердили в ходе пленарной сессии в Страсбурге. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам Пушкова, Европа отказывается выстраивать с Россией избирательный диалог. По его словам, доклад является результатом того, что «агрессивное меньшинство» захватило контроль в ЕС в вопросах отношений с Россией.

«Был, да весь вышел стараниями противников России. Если кто и поддерживает диалог, то это лидеры отдельных стран-членов ЕС, но никак не Брюссель», — написал сенатор в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что три из пяти пунктов доклада нацелены на «сдерживание» Москвы. Пушков отметил, что на данный момент Брюссель не готов вести диалог с Россией.