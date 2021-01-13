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    13 января 2021, 15:42

    Пушков предупредил Маска о рисках для карьеры при сотрудничестве с Украиной

    Полина Петрова

    Председатель комиссии Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Twittеr-аккаунте предупредил главу компании SpaceX Илона Маска о возможных рисках для его карьеры при сотрудничестве с Украиной, информирует ИА НСН.
    Пушков предупредил Маска о рисках для карьеры при сотрудничестве с Украиной

    Как считает сенатор, американскому бизнесмену нужно принять предложение президента Украины Владимира Зеленского, лишь если он хочет «похоронить свою программу освоения космоса».

    «В Киеве ему расскажут, что Украина — „великая космическая держава“, а академик Королев был „великим украинским ученым“. На этом все и закончится», — подчеркнул Пушков.

    Ранее предприниматель на русском языке прокомментировал публикацию Роскосмоса. Запись была посвящена дню рождения советского конструктора ракетно-космической техники Королева, которому 12 января исполнилось бы 114 лет.

    «Он был великолепен», — написал миллиардер в комментариях.

    Глава Украины сделал публикацию в Twitter, в которой говорится, что конструктор Королев был «великим украинским ученым и ракетостроителем». Зеленский пригласил Маска в Музей космонавтики имени Королева. Он располагается в Житомире.