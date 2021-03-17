Пушков предрек провал саммиту «Крымская платформа»

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что Украина подготовила «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма. Парламентария процитировала «Газета.ru».

«Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму», — написал Зеленский в соцсетях.

Пушков назвал фейковым самого Зеленского, который как кандидат в президенты обещал одно, а делает совсем другое.

«Фейковым был не референдум в Крыму 2014 году — фейковым был и является сам Зеленский, обещавший как кандидат в президенты одно, а делающий совсем другое. Именно потому что он фейковый, уровень его поддержки на Украине упал в четыре раза», — обратил внимание парламентарий.

Он выразил уверенность, что саммит «Крымская платформа», который должен состояться в конце августа, обречен на провал.