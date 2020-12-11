Пушков предрек Байдену «скомканное» президентство

Пушков усомнился, что Трампу удастся «спасти выборы», однако, по мнению сенатора, эти попытки будут иметь огромное политическое значение. Он напомнил, что около 20 штатов во главе с Техасом ставят под сомнение итоги выборной гонки.

«Во-вторых, иск Техаса показывает, что место демократии в США, о которой так любят толковать в стане Байдена и в либеральных СМИ, заняла беспардонная манипуляция. О каком „демократическом волеизьявлении“ может идти речь, если его не признает почти полстраны?» — задался вопросом глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

Третий момент: этот иск означает новое качество раскола внутри США, который несет институциональный характер, поскольку Байдена не готовы признать президентом не просто сами американцы, а властные институты. По словам Пушкова, это портит Байдену политический триумф.

«Его ждет скомканная, редуцированная из-за эпидемии, да еще и широко оспариваемая инаугурация. И такое же президентство», — резюмировал член Совфеда.