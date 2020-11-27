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    27 ноября 2020, 13:17

    Пушков предположил, в чем суть страшилок Швеции

    Алена Макаренко

    Журналисты Швеции постоянно придумывают новости о готовящемся нападении на их страну со стороны России, чтобы вызвать у соотечественников хоть какие-то эмоции. К тому же это хорошее развлечение в нынешних условиях. Так полагает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Twitter.

    «Поскольку информация в современном мире стала одним из видов развлечений, то и сказки о России, будто бы только и делающей, что „готовящейся захватить Гетеборг“ и „нанести разящий удар в самое сердце Европы“, также являются частью индустрии развлечений, получившей особое название „infotainment“», — написал Пушков.

    Он считает, что подобные страшилки шведских СМИ — политический «хоррор». Причем условный, выдуманный, но все же привлекающий внимание. Поэтому Пушков предположил, что Швеция никогда не закончит Полтавскую битву с Россией.

    Ранее власти Швеции пообещали дополнительно профинансировать оборонную сферу на три миллиарда долларов на фоне «российской агрессии». Таким образом, расходы увеличатся на 40%. Это рекорд для страны за последние 70 лет, отметила «Свободная пресса».