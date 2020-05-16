Пушков предостерег США от нового Карибского кризиса

США не должны размещать ядерное оружие в Польше, достаточно вспомнить Карибский кризис 1962 года. С таким предостережением выступил в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Тем в Вашингтоне и Варшаве, кто мечтает о размещении ядерного оружия США в Польше, надо ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года. Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли», — написал сенатор.

Решение разместить такое оружие в Польше, означает верный путь к такому же кризису, добавил Пушков.

Эти словами член СФ отреагировал на высказывание посла США в Польше Джорджетты Мосбахер. Она тогда написала в соцсети, что Америка может перебросить свое ядерное оружие из Германии в Польшу. Последняя «четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО».

Кроме того, в следующем посте Пушков написал, что в Германии начался бунт против ядерного оружия США. Социал-демократы требуют вывести его из страны, а представители партии канцлера Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» намерены сохранить.

«А посол США в Варшаве предлагает разместить его в Польше — поближе к России. Забыли про угрозу „ядерной зимы“, неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются», — добавил сенатор.

Ранее США модернизировали около 20 ядерных боеголовок, которые расположены в Германии. Ядерные боеголовки на военной базе в Бюхеле — часть программы НАТО. Официально ни ФРГ, ни Америка не подтверждают их размещения.