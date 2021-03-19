Пушков посоветовал властям США научить Байдена дипломатии

Сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о сотрудничестве с Россией, сообщило ИА НСН.

Недавно Псаки заявила, что президент США Джозеф Байден «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях». Она подчеркнула, что президент Штатов не жалеет о своих высказываниях в адрес лидера РФ Владимира Путина.

«Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется», — заметил Пушков.

Ранее Байден в интервью грубо высказался о Путине. Он отметил, что Россия «заплатит за вмешательство в выборы в США».