Пушков посоветовал Украине внимательнее отнестись к словам Путина

Сенатор Алексей Пушков призвал Украину и западные страны внимательнее отнестись к словам президента России Владимира Путина о красных линиях. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно», — высказался Пушков.

Ранее Владимир Путин в ходе посвященного инвестициям форума «Россия зовет!» заявил, что Россия способна ответить на угрозы, поступающие в ее адрес, в том числе в виде размещения на Украине ударных установок. Президент выразил надежду на здравомыслие и чувство ответственности лидеров других стран, которые не станут доходить до красных линий.

Западные государства и Украина в последнее время все чаще обвиняют российские власти в необычной активности у украинских границ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отвечал, что Россия перемещает свои войска на своей территории, никому не угрожая. В Кремле отметили, что заявления об агрессии подаются с целью размещения еще большего количества военных единиц вблизи РФ.