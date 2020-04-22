Пушков посмеялся над планами Зеленского сделать Саакашвили вице-премьером Украины

По его словам, «теперь вопрос лишь в том, когда они разругаются». Пушков напомнил, что «у Саакашвили в этом опыт большой — и с Порошенко, и с Аваковым».

«Трудно допустить, что он сработается и с нынешними», — заключил депутат.