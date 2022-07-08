Пушков пошутил над тягой Джонсона к полуголым фотосессиям

Соратники уходящего в отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона могли отвернуться от него после того, как тот решил по пояс раздеться перед ними. Шутя, завил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram.

Сенатор отметил, что перед отставкой премьер-министра из правительства уволились 50 человек.

«По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете», — написал российской политик.

Агентство France Press сообщило, что во время саммита G7 лидеры государств «Большой семерки» вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться и попробовать показать, что они «круче» своего московского коллеги.

Борис Джонсон спросил, садясь за стол, снимать ли пиджаки, а канадский премьер Джастин Трюдо предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография. Британский политик после этого пошутил, что они «должны показать, что круче Путина».

Российский лидер прокомментировал ситуацию. По его словам, если бы такая фотосессия состоялась, то стала «отвратительным зрелищем». Путин напомнил о важности занятий спортом. По его словам, для достижения хорошей физической формы также стоит отказаться от вредных привычек.

Известные фотографии, где российский президент запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, сделаны еще в 2009 году. Тогда он, будучи председателем правительства, отправился на отдых в Туву.