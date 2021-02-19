Пушков посчитал «комплексом неполноценности» восхищение Запада «Спутником V»

Европа «проявила комплекс неполноценности». Так на положительные отзывы о российской вакцине против коронавируса «Спутник V» в немецком издании Welt отреагировал сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram.

Пушков призвал не цитировать «эту чушь» и тем более восхищаться тем, что успехи России признали «никому не ведомые журналисты». Причем авторы тех статей писали из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины, добавил Пушков.

«Мне уже доводилось писать, что восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада есть проявление комплекса неполноценности», — заявил сенатор.

Пушков посоветовал изживать эту отрицательную черту, «преодолевая в себе информационного раба». Он назвал материал Welt высокомерным.

Ранее «Спутник V» получил хорошие отзывы в европейских СМИ, написало ИА НСН. Автор немецкой Die Welt написал, что этим препаратом Россия удивила Запад впервые с 1957 года, когда СССР запустил в космос искусственный спутник Земли.